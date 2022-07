Inizia l'avventura al Verona per Roberto Piccoli, giovane attaccante di proprietà dell'Atalanta che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport comincia facendo un passo indietro alle ultime due stagioni. "Il rimpianto è il secondo gol che mi hanno annullato a Milano che poteva essere il secondo gol a San Siro di seguito all’Inter. La soddisfazione è la stagione con lo Spezia: sette gol tra campionato e Coppa Italia al primo anno di Serie A secondo me sono tanti".