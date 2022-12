Rizza ricorda anche il momento della convocazione da parte di Aurelio Andreazzoli per un match a San Siro contro l'Inter: "Quando Andreazzoli mi ha convocato per la partita contro l’Inter è stata un’emozione indescrivibile. A San Siro c’ero stato tante volte, ma solo sugli spalti. Non avrei mai pensato di arrivare sul prato. Peccato soltanto per le restrizioni della pandemia. Una volta arrivato in campo San Siro sembrava infinito".