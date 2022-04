Sul ruolo: "Ho giocato anche da attaccante, da numero dieci, anche in Italia ho cambiato tanti ruoli, ma l’importante è che la squadra vinca, non importa dove gioco. Il mister oggi ha scelto così, le soluzioni ci sono, abbiamo giocatori forti e io sono a disposizione, se serve gioco anche come terzo in difesa. Mi piace correre, lo faccio fin da quando ero bambino. Quando gioco voglio dare tutto in campo dal primo all’ultimo momento, è importante dare tutto e aiutare la squadra”.