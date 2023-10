Nella giornata di ieri, si sono riuniti in videoconferenza i gruppi consultivi tecnici e calcistici dell’International Football Association Board (IFAB), l'organismo che ha in mano il regolamento del gioco del calcio, per affrontare una serie di argomenti con particolare attenzione alle possibili misure per migliorare il comportamento dei calciatori e garantire una maggiore rispetto per gli ufficiali di gara; in particolare, si sono discussi metodi per scongiurare l’escalation in campo, adottando un approccio più rigoroso nei confronti dei giocatori e degli allenatori che dimostrano una condotta irrispettosa, secondo quanto riporta Calcioefinanza.it.

I diversi membri hanno discusso se le discussioni in campo, individuate come principale causa delle perdite di tempo durante le partite, potessero essere gestite meglio, consentendo solo ai capitani delle squadre di interagire con l’arbitro in determinate situazioni. Per questo motivo sono state presentate proposte per aiutare l’arbitro a calmare i tesserati in caso di discussioni sul terreno di gioco, animate o meno. Si è anche parlato di metodi per diminuire i minuti persi durante le partite e di eventuali comporta,enti n caso di tentativi deliberati delle squadre di interrompere il ritmo e il flusso del gioco, comprese considerazioni sull’applicazione della regola dei sei secondi per i portieri. Un gruppo di esperti delibererà ulteriormente e aiuterà a identificare misure concrete ed efficaci in vista del prossimo incontro annuale dell’IFAB, che si terrà a Glasgow il 2 marzo 2024.