L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi, intervistato da Sportitalia, ha indicato in Alessandro Bastoni, oggi colonna difensiva dell'Inter, il prototipo di giocare che incarna al meglio lo spirito del lavoro del settore giovanile della Dea: "Quando un ragazzo arriva in prima squadra dopo aver fatto la trafila del settore giovanile non fa altro che rappresentare al meglio gli sforzi che tutti quelli che lavorano hanno fatto nella vita quotidiana. Abbiamo vari esempi, Bastoni fin da piccolo ha vissuto questi campi e oggi è titolare della Nazionale italiana. Nonostante la giovanissima età, è un ragazzo che rappresenta al meglio lo spirito Atalanta".