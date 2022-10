Giocatori super per prestazioni super! ✅ Il #TOTW 05 è disponibile ora in #FUT!#Vlahovic e @neymarjr alla guida dell'attacco ⭐️ @ToniKroos in regia e @J_Gomez97 per mettere al sicuro la difesa #FIFA23 #FUT23 pic.twitter.com/NzqnstpBKJ