Giampaolo Pazzini, oggi opinionista di DAZN, ha tessuto le logiche lodi di Romelu Lukaku dopo la prestazione fornita dal belga contro lo Spezia: "Lukaku è un'arma devastante per l'Inter. Nel momento di difficoltà la squadra nerazzurra è andato sempre a cercarlo, fisicamente è devastante per il nostro campionato. In Italia un giocatore così fa la differenza, Edin Dzeko ha un modo diverso di giocare".