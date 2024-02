Presente ieri sera negli studi di Dazn, Giampaolo Pazzini ha commentato la prova dell'Inter contro l'Atalanta. Partendo dalla prova del capitano nerazzurro, Lautaro Martinez.

"Ha segnato un gol bellissimo, Lautaro è ormai da tanto tempo molto consapevole dei propri mezzi. Si sente leader, un trascinatore. A parte il gol è l'atteggiamento che ha, contagioso anche per i compagni. Inzaghi? Non può alzare la testa dall'obiettivo perché ci sono ancora tante partite ed è anche giusto che faccia così. Darmian? Sai che lui c'è sempre. Anche stavolta in occasione del gol che sblocca la partita lui c'era".