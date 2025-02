Benjamin Pavard è il secondo a presentarsi in conferenza stampa per analizzare Inter-Fiorentina: "Venivamo da una sconfitta, abbiamo vinto e preso i tre punti e siamo a -1 dal Napoli. Ora pensiamo al match di Torino".

Cosa vi siete detti con Inzaghi a fine partita?

"Fa parte del calcio, siamo contenti di aver vinto".

Come mai tutto questo nervosismo?

"Non è stata una gara nervosa, dico bravi ai ragazzi".

FcIN - In questo momento della stagione quanto è importante aver ritrovato il carisma di Acerbi? Come stai vivendo la competizione con Bisseck?

"Siamo in una grande squadra, è normale la concorrenza tra grandi giocatori. Siamo un gruppo di 18-19 titolari".