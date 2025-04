Benjamin Pavard, difensore dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la qualificazione in semifinale: "Molta emozione nella testa, aspettavo questo gol da parecchio tempo. Segnare con quest'atmosfera è stato fantastico, enorme. C'era anche la mia famiglia allo stadio, sono contento. Ora dobbiamo pensare subito alle prossime sfide. A chi lo dedico? A tutta la mia famiglia, alla mia futura moglie che crede tanto in me e mi ha detto che avrei segnato. Vincere la Champions? Piano, piano. Dobbiamo concentrarci sulla sfida di Bologna, ne avremo altre di sfide importanti. Giochiamo sempre per vincere. In semifinale sono contento di ritrovare Flick, con il quale ho un rapporto fantastico".