Remko Pasveer, ex compagno di reparto all'Ajax del nuovo portiere dell'Inter Onana, commenta l'addio del collega: "Ha talento, ma si è impegnato solo per se stesso. Ha progettato il suo piano dopo la sua squalifica, non ne ha parlato e molti ne hanno sofferto", ha detto Pasveer, proseguendo rincarando la dose: "Posso dire solo ciò che ho visto: non penso sia un atleta di alto livello - ha dichiarato ai microfoni di Helden Magazine -, ma forse la situazione era diversa prima del caso di doping. Secondo me non è una persona che vuol fare di tutto per migliorare".