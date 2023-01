I fari dei club di Premier League su Tommaso Baldanzi, talento classe 2003 dell'Empoli, accostato in questa stagione anche all'Inter. Il suo agente Federico Pastorello commenta così a Rai Sport le notizie sul pressing del Tottenham su Nicolò Zaniolo: "Parlo in generale, qui vengono naturalmente a pescare i club inglesi perché, tutto sommato, i prezzi dei calciatori sono ancora ragionevoli. Ho visto adesso l'operazione che ha fatto l'Arsenal con lo Spezia (Kiwior ai Gunners per 25 milioni, ndr) e chiaramente vengono anche a prendere i giocatori italiani.