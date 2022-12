Claudio Pasqualin, decano degli operatori di mercato italiani, non si aspetta un mercato di fuochi d'artificio in inverno. "Non dovremmo aspettarci molto. La situazione economica non lo consente. Il mercato si fa in uscita ma anche in entrata. Pensare alle entrate fa specie. L’esperienza dice che il mercato di gennaio raramente è decisivo. Ma ho la sensazione che sarà un mercato interessante. Se il Napoli reggerà? Si. Ha un organico completo. Sul piano numerico e qualitativo. È legittimo pensare che possa essere temibile anche in campo europeo”.