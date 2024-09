L'agente Claudio Pasqualin, nel corso di un’intervista a Il Messaggero Veneto, ha analizzato così il calciomercato appena concluso, concentrandosi sul Torino “Il Toro del mio assistito Paolo Vanoli, che non si è dimostrato ruffiano e le ha mandate a dire a Cairo quando è stato ceduto Bellanova, è partito bene come anche un altro mio assistito Zanetti nel Verona”.

Sul campionato: "Vedo l’Inter per lo scudetto, rimasta una spanna sopra le altre, a cominciare dalla Juventus che è partita bene ma ha deluso con la Roma, segno che c’è del lavoro da fare. A proposito di Roma, il caso Dybala ha creato tanti problemi a De Rossi, mentre di problemi grossissimi ne ha il Milan, come si è visto anche dal comportamento di Leao ed Hernandez. Udinese in vetta con Inter, Juve e Torino? Vedendola da tifoso è difficile non essere felici, ma oltre a cercare di scacciare i molti pensieri ottimistici riconosco anche che la fortuna ci è stata finora alleata, specie col Como quando la dea bendata ha preso le sembianze di Cutrone che ha sbagliato il rigore", ha concluso.