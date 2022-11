Intervistato da Radio FirenzeViola, Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina, dice la sua sui problemi riscontrati dalla squadra di Italiano nella prima parte di stagione: "Non è solo uno il problema. Manca esperienza e la gestione degli ultimi minuti come successo contro l'Inter. Certe volte è meglio accontentarsi di un pari. Poi magari manca qualcosa a livello tecnico, la Viola ha giocato molte partite e la rosa non ha due giocatori sullo stesso livello per ruolo".