La FIFA e la società statunitense Relevent Sports hanno raggiunto un accordo per porre fine alla loro battaglia legale riguardante il divieto per le grandi leghe e i club europei di calcio di disputare partite ufficiali dei campionati nazionali negli Stati Uniti. Le parti hanno comunicato al tribunale federale di Manhattan di attendersi che l’accordo risolverà le controversie tra di loro. Secondo il Financial Times, on c’è alcuna garanzia che la risoluzione porterà a fare disputare partite delle leghe europee negli Stati Uniti. Ma Relevent ha dichiarato che la FIFA stava prendendo in considerazione delle modifiche alle sue regole esistenti riguardanti la possibilità di disputare partite al di fuori del territorio di origine di una lega.

La FIFA ha dichiarato di aver raggiunto l’accordo con Relevent anche se rimane in attesa di valutare modifiche alle politiche esistenti riguardo alla disputa di partite ufficiali di campionato al di fuori del territorio di origine di una lega. L’organo di governo calcistico ha dichiarato al Financial Times di non avere "ammesso alcuna responsabilità e continua a negare le pretese legali avanzate da Relevent", con riferimento alla causa intentata in risposta agli sforzi della società nel 2018 per organizzare un incontro della Liga spagnola Miami tra Barcellona e Girona.