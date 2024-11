Marco Parolo analizza dagli studi di Dazn la partita tra Inter e Venezia. "In un campionato così equilibrato questi punti sono importanti - dice riguardo al successo dei nerazzurri -. Il Napoli ha messo da parte un tesoretto contro le piccole. In un lotto complessivo hai fatto tre punti e non si vedrà come l'hai vinta col Venezia. E' un momento in cui il campionato può essere anche più "sporco".

"L'Inter - prosegue - sta facendo così un po' da tutto il campionato, anche contro la Juventus. Ci sono alcune letture leggere anche a livello difensivo. Inter-Napoli? Vale per dare un peso a quest'ultima sconfitta del Napoli, vale per capire anche l'Inter dopo la sconfitta nel derby e il pari con la Juve, se può rivincere il campionato. Ma quest'anno è aperto a tante squadre. Turnover? Inzaghi sta usando di più le rotazioni rispetto al passato, Taremi mi aspettavo forse giocasse di più ma davanti ha Lautaro-Thuram".