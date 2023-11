Il Parma accede per la seconda stagione consecutiva agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove troverà la Fiorentina. Un ostacolo duro esattamente come quello capitato nella scorsa stagione, quando i ducali arrivarono a tanto così dall'eliminare l'Inter che a maggio avrebbe alzato al cielo il trofeo: "La Coppa Italia è una competizione che non va snobbata, nel nostro caso poi si trattava di fare una partita da dentro o fuori contro una squadra di serie A - le parole del ds gialloblu a Repubblica dopo il 4-2 di Lecce -. Era giusto provare a fare il massimo, il risultato ci ha dato ragione e siamo contenti.

È un passaggio in più nel nostro percorso di crescita. Lo scorso anno siamo riusciti ad arrivare agli ottavi di finale, siamo stati eliminati ai tempi supplementari contro l’Inter dopo una partita molto combattuta. La Coppa Italia è un’opportunità ed è bello esserci, anche adesso a Firenze".