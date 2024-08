Ancora una giornata di soddisfazioni per l'atletica italiana a Parigi 2024, dove Alice D'Amato e Manila Esposito conquistano altre due medaglie da aggiungere al medagliere azzurro. "Prestazione incredibile alla trave per le ragazze della ginnastica artistica" scrive l'Inter nel Tweet celebrativo delle gesta parigine delle due sopraccitate ginnaste, finite rispettivamente a conquistare la medaglia d'oro D’Amato e bronzo per Esposito: "Bravissime" chiosano i nerazzurri.

DOPPIETTA STORICA!

Prestazione incredibile alla trave per le ragazze della ginnastica artistica!

Oro ad Alice D’Amato e bronzo per Manila Esposito

BRAVISSIME #Paris2024 #Olympic2024 | @Paris2024 @ItaliaTeam_it — Inter ⭐⭐ (@Inter) August 5, 2024