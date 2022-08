Ernesto Paolillo promuove il calciomercato dell'Inter, viste le note circostanze in cui la dirigenza ha dovuto operare: "Anche questo mercato, come quello dello scorso anno, è stato condotto egregiamente da Marotta - le parole dell'ex ad dei nerazzurri a TMW Radio -. Non poteva fare di più perché non ci sono i fondi. E' stato molto bravo anche a convincere e a tenere duro per la conferma di Skriniar visto che era sfumato il sostituto. Marotta sta facendo un grandissimo lavoro visto che fa parte di una società che non spende".