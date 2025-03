Ospite a 'Stasera c’è Cattelan', la pallavolista Paola Enogu, simbolo dell'Italvolley, si è raccontata in un'intervista a 360 gradi durante la quale ha parlato del suo tifo rigidamente nerazzurro e del suo capitano Lautaro Martinez, che sogna di incontrare.

La sua Inter, reduce dalla vittoria con l'Atalanta, è in corsa su tutti i fronti e c'è chi sogna in grande e spera in un altro Triplete. Cosa ne pensa Paola? Neanche a dirlo, la Egonu "ci crede sempre" come ha ammesso la stessa atleta che poi ricorda il Triplete del 2010: "Avevo 12 anni quando l’Inter vinse il Triplete, non lo ricordo bene. Anche perché al tempo in casa non c’era ancora la rivalità con mio padre, che tifa Milan…".

Sogni non ancora realizzati?

"Mi piacerebbe incontrare Lautaro Martinez".

