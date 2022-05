Intervenuto nel corso di 'Dribbling' su Rai 2, Stefano Pantano, ex schermidore e noto tifoso della Lazio, ha parlato del "grande legame" che unisce ancora Simone Inzaghi al popolo biancoceleste: "Simone è arrivato qui da ragazzino, ha passato qui la sua vita e ha vinto tanto da giocatore e poi da allenatore, partendo dai settori giovanili e scalando le classifiche, passando dalla Primavera fino al grande salto in prima squadra. È un allenatore che sa trasmettere tanto e che sa far sentire tutti importanti, sa creare gruppo ed è per questo che i giocatori danno tutto per lui". Domani l'ultima giornata decisiva per l'assegnazione dello scudetto, con il Milan di Pioli a cui basta un pareggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo, mentre l'Inter sarà impegnata a San Siro contro la Samp. "Lo scudetto se lo stanno giocando due allenatori che sono molto bravi e anche due bellissime persone. Per affetto tendo dalla parte di Simone, spero che non mi senta mia moglie che è milanese e rossonera, però devo essere sincero. Purtroppo l'Inter ha buttato il match ball contro il Bologna, lì si è giocata una bella fetta di scudetto. Però lui a Roma ha vinto uno scudetto unico nel suo genere, un'ora dopo la fine del campionato, qualcosa che sembrava quasi impossibile. Credo che lui si stia attaccando anche a quello".