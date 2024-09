L'ex difensore di Lazio e Milan Giuseppe Pancaro ha parlato ai microfoni di Tutto Mercato Web per commentare il momento del campionato di Serie A dopo 5 giornate, partendo dalle potenzialità di Milan e Inter: "Per me l'organico del Milan è da secondo posto. Detto questo, allenatore nuovo significa nuovo progetto tecnico, bisognerà vedere il tempo che servirà a Fonseca per trasferire le sue idee. Ma a livello di organico penso che il Milan sia inferiore solo all'Inter".

L'Inter, al netto della sconfitta nel derby, resta la favorita per lo Scudetto?

"Assolutamente sì, l'Inter resta la squadra favorita per lo Scudetto perché ha l'organico più forte, ma deve stare attenta perché come ci hanno insegnato le ultime due stagioni, le vincitrici non sono riuscite a difendere il titolo. Quindi dovranno essere molto bravi...".