E' Rodri il 68esimo vincitore del Pallone d'Oro. L'architetto del Manchester City campione d'Inghilterra e della Spagna regina d'Europa è stato incoronato come miglior giocatore del 2024 nella serata del 'Theatre du Chatelet' di Parigi. Il centrocampista ha battuto Vinicius Jr e Jude Bellingham, assenti dalla cerimonia come tutto il Real Madrid. Giù dal podio l'altro giocatore dei blancos Dani Carvajal.

"E' una notte incredibile per me - ha esordito Rodri parlando dal palco dopo aver ricevuto il premio -. Devo ringraziare France Football, la UEFA e chi mi ha votato. Oggi è un giorno speciale per me, per la mia famiglia e per il mio Paese. Il calcio è uno sport di squadra, senza i miei compagni non sarei qui. Ringrazio staff, giocatori, gioco nel miglior club del mondo: grazie perché hanno reso le cose più facili. Ringrazio il ct della nazionale, i giocatori con cui ho vinto l'Europeo, Carvajal, che ha avuto il mio stesso infortunio e meritava di essere qui. Lamine Yamal che lo vincerà presto, continua così come hai giocato in finale. E' la vittoria del calcio spagnolo, non solo la mia. In passato avrebbero meritato di vincerlo Iniesta, Xavi e Casillas. Questo premio darà visibilità al lavoro che fanno i centrocampisti. Prima di finire vi racconto un aneddoto: un giorno ho detto a mio padre: 'La smetto qui, lascio il calcio, il mio sogno è finito'. Ma lui mi ha risposto: 'No, continua, proviamo fino in fondo'... Oggi sono qui e sono orgoglioso, devo dire grazie...".

LA TOP 30

1. Rodri

2. Vinicius Junior

3. Jude Bellingham

4. Dani Carvajal

5. Erling Haaland

6. Kylian Mbappé

7. Lautaro Martinez

8. Lamine Yamal

9. Toni Kroos

10. Harry Kane

11. Phil Foden

12. Florian Wirtz

13. Dani Olmo

14. Ademola Lookman

15. Nico Williams

16. Granit Xhaka

17. Federico Valverde

18. Emiliano Martinez

19. Martin Ödegaard

20. Hakan Çalhanoglu

21. Bukayo Saka

22. Antonio Rüdiger

23. Ruben Dias

24. William Saliba

25. Cole Palmer

26. Declan Rice

27. Vitinha

28. Alejandro Grimaldo

29. Mats Hummels

29. Artem Dovbyk