André Onana "è un portiere molto reattivo, molto veloce. Ha ampi margini di miglioramente, deve farlo forse tecnicamente, ma è molto reattivo. Qualcosa deve migliorare, è il primo anno che gioca in Serie A e non è facile. Avrà dei benefici dagli insegnamenti del preparatore che trova qua in Italia". Parole e musica di Gianluca Pagliuca. L'ex portiere dell'Inter, protagonista oggi con la presentazione della sua autobiografia, si è soffermato in zona mista con i giornalisti presenti, toccando ovviamente l'argomento del cambio di gerarchie tra i pali nerazzurri: "Handanovic? Adesso Onana è più affidabile. Se parliamo di 4-5 anni fa, Handanovic era tanta roba. Se prima parava da 10, negli ultimi anni era da 7, quindi evidentemente è per questo che hanno preso questa decisione, la posso considerare giusta".