Dopo la sconfitta di Amsterdam contro la Francia, il ct della Nazionale olandese Ronald Koeman prova a vedere il bicchiere mezzo pieno ai microfoni della NOS: "Abbiamo combattuto coraggiosamente. Abbiamo provato a rientrare in partita fino all'ultimo momento. È un peccato che il gol di Donyell Malen non sia stato convalidato, perché Denzel Dumfries era in fuorigioco di un millimetro. Poi abbiamo segnato l'1-2 in modo bellissimo. Poi ovviamente so che c'è da fare di più. Sfortunatamente non siamo riusciti a ottenere un altro punto, ma abbiamo fatto tutto il possibile".