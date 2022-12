Fernando Orsi, ex collaboratore di Roberto Mancini all'Inter, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live' per parlare della ripresa del campionato: "Il gennaio che attende il Napoli è indicativo, anche se lo è anche per le altre, perché gli azzurri hanno tanti punti di vantaggio. Spalletti potrà a breve lavorare con l'organico al completo, visto che sono uscite quasi tutte le nazionali degli azzurri impegnati al Mondiale. Credo sia un ritiro giusto in Turchia, conosco la zona e si può lavorare molto bene.