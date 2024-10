Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, Nando Orsi ha parlato così di Roma-Inter: "Partita che si può giocare per la Roma, ma è complicata. Ma l’Inter prende gol, ha pareggiato con Monza e Genoa, inoltre i giallorossi possono contare, giocando in casa, anche sulla spinta del pubblico. Ne deve approfittare, perché in questo inizio la squadra di Simone Inzaghi, almeno in campionato, è meno attenta rispetto allo scorso anno e subisce parecchi gol. La Roma sicuramente se la può giocare contro questa Inter".