In un’intervista a DerbyDerbyDerby.it, Angelo Orlando ha parlato della prossima sfida tra Juventus e Inter, in programma il 3 aprile a Torino: “Non sarà facile per i nerazzurri, perché la Vecchia Signora è in forma ed è lanciata. La Beneamata non è la favorita numero uno, però l’ampiezza dell’organico, la pone in una condizione privilegiata. Infine, deve vincere, per rimanere aggrappata al treno scudetto”.