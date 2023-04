Ospite di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà', l'ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato della sfida odierna tra l'Inter e la Viola: "Ho sempre creduto in Cabral, era lui il centravanti e ora si è ritagliato il posto da titolare. Le soste a volte fanno i miracoli. L'Inter l'ho vista molto male ultimamente. Contro una Fiorentina che gioca a calcio adesso per un'Inter priva di idee e scarica fisicamente può essere dura. La Fiorentina in questo momento è la peggiore squadra da incontrare".