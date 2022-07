Jasper van Leeuwen, direttore tecnico del Volendam, esprime la propria soddisfazione per essere riuscito a rinnovare il prestito dall'Inter di Gaetano Oristanio: "Era logico per l'Inter, per noi e per lo stesso Gaetano prolungare questa collaborazione. Ha già fatto vedere che ha classe grondante e siamo convinti che in questo secondo anno raggiungerà un livello ancora più alto. Ho annunciato Gaetano l'anno scorso con la bellissima parola italiana fantasista. La scorsa stagione ha avuto bisogno di un po' di tempo per abituarsi a uno stile di gioco diverso e ai tanti compiti che sono arrivati ​​con il suo nuovo ruolo. Prima doveva anche diventare fisicamente più forte per arrivare a raggiungere l'intensità di una prima squadra. Ma dalla primavera ha sfondato quelle barriere e ha mostrato sempre di più quello che ha da offrire nel suo ruolo. Ora è pienamente integrato nel team e questo lo aiuterà naturalmente a essere in grado di esibirsi in modo costante anche in Eredivisie. Inoltre Gaetano può essere impiegato in più posizioni offensive, non solo come fantasista", la sua convinzione espressa al sito ufficiale del club.