Beppe Bergomi mostra con orgoglio ai canali ufficiali dell'Inter il premio One Club Man Award consegnatogli dall'Athletic Bilbao, come simbolo della carriera vissuta con una sola maglia.

"Questo è il premio One Club Man Award. Felice di averlo ricevuto, di cuore: è una stretta di mano tra il simbolo dell'Inter e quello dell'Athletic. Ringrazio di cuore tutta la società, mi ha fatto vivere una giornata splendida, culminata con la premiazione in mezzo al campo prima della partita, passando in mezzo al pasillo de honor di Athletic e Real Madrid. Ricevere questo premio fa enormemente piacere", ha dichiarato Bergomi.