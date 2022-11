Cominciano a trapelare le possibili motivazioni per le quali André Onana è stato escluso da Camerun-Serbia, gara valevole per la seconda giornata del gruppo G del Mondiale in Qatar, in programma alle 11. Secondo le informazioni dei giornalisti di Cfoot, il portiere interista avrebbe contestato le scelte del ct Rigobert Song durante la chat pre-partita, in particolare modo quella di inserire Nicolas Nkoulou nella formazione titolare.