Vittoria fondamentale nell’economia del campionato per l’Inter che si è imposta per 3-2 sul campo dell’Atalanta. Intervistato da Inter TV, il portiere nerazzurro André Onana analizza così il risultato del Gewiss Stadium: “È il modo migliore per chiudere l’anno prima della sosta, è molto importante per noi questa vittoria. Sapevamo le difficoltà di questa partita. Sono felice per la squadra, abbiamo combattuto, mostrato carattere, determinazione, sono molto orgoglioso”.

La tua prestazione?

“Non penso alla mia prestazione ma alla vittoria della squadra. Siamo una squadra di undici giocatori, bisogna continuare a lottare tutti insieme. Per questo dobbiamo parlare della prova della squadra”.