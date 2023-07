Juan Cuadrado saprà convincere tutti i tifosi dell'Inter, anche quelli più scettici. Ne è convinto l'ex Juventus e Sampdoria Ruben Olivera, che parlando per Sportitalia.com afferma: "Appena lo vedranno in azione, si innamoreranno subito di Juan. Peraltro stiamo parlando di un giocatore perfetto come quinto di centrocampo nel sistema di gioco di Simone Inzaghi.

Poi è vero che non è più giovane, ma si è sempre allenato molto bene ed ha un gran fisico: sono convinto che almeno altri uno-due anni ad alti livelli può farli. Non ho parlato direttamente con lui ma, avendo diverse conoscenze all’interno dell'ambiente Juve, ho saputo che è rimasto deluso dal mancato rinnovo del contratto, voleva restare a Torino. Poi l’accordo non è stato trovato e quindi si è rimasto senza squadra. La sua intenzione era quella di proseguire in Europa".