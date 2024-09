Il ct dell’Olanda Ronald Koeman ha parlato così ai microfoni di NOS dopo la netta vittoria di oggi per 5-2 contro la Bosnia: “Abbiamo giocato molto bene in possesso palla. Molto fresco, veloce, siamo stati bravi a trovare i giocatori tra le righe. Abbiamo fatto una buona fase, soprattutto dopo l'intervallo, ma poi la partita deve finire. Se concedi due gol, li porti con te. Sul 3-2 si vedeva anche qualche dubbio nella squadra, mentre non era necessario se si guardavano le proporzioni. Segnano due gol da pochissimo”.

Uno dei gol è nato da un errore di Matthijs De Ligt: “Si rende anche conto di essere nella posizione sbagliata. Questo non dovrebbe accadere, ma gli errori fanno parte del calcio. Penso che sia ingiusto attribuirne una grande importanza”.