Maglia da titolare in arrivo per Stefan de Vrij, che domani sarà in campo dal 1' al centro della difesa dell'Olanda che sfiderà il Galles in Nations League. Per il centrale dell'Inter non sarà una partita qualsiasi, dato che ad attenderlo ci sarà la fascia da capitano. L'annuncio è arrivato in conferenza stampa da Louis van Gaal: "De Vrij sarà il nuovo capitano, sostituirà Van Dijk - lo spoiler del ct degli Oranje -. Quello che fa Van Dijk, lo può fare anche De Vrij. È cresciuto bene, ho fiducia in lui".