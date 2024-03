Ronald Koeman, ct della Nazionale olandese, ha reso noti i nomi dei giocatori pre-convocati in previsione delle prima sfide del 2024 con Scozia e Germania. Nella maxi-lista, in cui compare il nome del bologese Joshua Zirkzee, sono stati confermati gli interisti Denzel Dumfries e Stefan de Vrij; altra esclusione per l'altro nerazzurro Davy Klaassen.