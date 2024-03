Ronald Koeman, ct della Nazionale olandese, ha reso noti i nomi dei giocatori convocati in previsione delle prime sfide del 2024 con Scozia e Germania. Nella lista, snellita rispetto a quella di due settimane fa, sono stati confermati gli interisti Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Escluso, per la cronaca, l'altro nerazzurro Davy Klaassen.

𝐎𝐔𝐑 𝐋𝐈𝐎𝐍𝐒 for March!



Say hello to Quinten Timber!

Welcome back, @Memphis, @GWijnaldum & @Marco_Bizot1! #NothingLikeOranje pic.twitter.com/QR4pTm5gU8