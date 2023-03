La conferenza stampa di Ronald Koeman , ct della Nazionale olandese , alla vigilia della sfida con la Francia si apre ovviamente con un aggiornamento sulla situazione dei cinque giocatori (Botman, Gakpo, De Ligt, Veerman e Verbruggen) colpiti da un virus che momentaneamente li ha costretti a lasciare il ritiro Orange : "Sabato vedremo come va, ma non è detto che mancheranno anche per la gara con Gibilterra (di lunedì, ndr). Intanto ho deciso di convocare Gravenberch, De Vrij e anche un terzo portiere come Scherpen: abbiamo due giocatori in ogni ruolo e questo mi basta", ha dichiarato l'ex tecnico del Barcellona.

Questi forfait improvvisi non cambiano comunque i piani di Koeman per la sfida di domani: "Ovviamente alcuni degli assenti avrebbero giocato nell'11 titolare, ma ora possono giocare altri ragazzi dopo le prove che abbiamo fatto in allenamento. È chiaro che questa non è la squadra tipo, ma ho fiducia anche negli altri. Meno possibilità di vincere? No, il calcio è un gioco strano. Possiamo fare risultato anche con questi giocatori. Non lo dico solo perché sono il ct, ma anche perché lo credo davvero".