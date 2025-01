È andato in scena questa mattina a Riyadh, nella capitale dell'Arabia Saudita, l'evento 'Italia-Arabia Saudita nel processo di globalizzazione del calcio', organizzato dal Social Football Summit, in occasione delle varie iniziative della Supercoppa italiana. L'evento è stato promosso anche da Lega Serie A insieme all'Ambasciata d’Italia in Arabia Saudita, l'Italian Trade Agency, Ministero dello Sport saudita e il Ministero degli Investimenti saudita come occasione per "esplorare il futuro dello sport e le crescenti sinergie tra Italia e Arabia Saudita" come si legge su Calcio e Finanza che ne dà notizia.

La conferenza si è tenuta presso il Mansard Radisson Collection e ha visto protagonisti Carlo Baldocci, l'Ambasciatore d’Italia nel Regno dell’Arabia Saudita, Abdulrahman Justaniah, Deputy Minister per la Pianificazione Strategica e gli Investimenti del Ministero dello Sport saudita ed Ezio Maria Simonelli, Presidente della Lega Serie A. Tra gli ospiti erano presenti anche l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, l’Amministratore Delegato Corporate dell’Inter Alessandro Antonello, Giorgio Chiellini, Head of Football Institutional Relations di Juventus, Alessandro Del Piero, Roberto Donadoni, Ciro Ferrara.