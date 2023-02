"Non c’è nessun vincolo sullo stadio. Se ho parlato con Sgarbi? Lui parla in generale, ma poi la legge è la legge. La domanda è: a Milano e a chi abita in zona San Siro, investire un miliardo per riqualificare tutta la zona serve o no? Per me serve - ha spiegato -. Si sono già persi tre anni, o si fa lo stadio a Milano o tanto vale andare da un’altra parte. A Sesto San Giovanni sarebbero contentissimi, l’area c’è. Il lavoro in questo momento è tema fondamentale e il nuovo stadio ne creerebbe. Se lo si vuole fare a Milano il sindaco (Sala, ndr) lo dica e si fa a Milano, altrimenti andremo a vederci le partite a Sesto San Giovanni tanto c’è anche la metro".