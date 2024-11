Dopo la sfida di Nations League tra Italia e Francia, il terreno di gioco di San Siro è pronto a rifarsi il look. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, sono iniziati infatti i lavori di rifacimento del manto erboso dello stadio Giuseppe Meazza, che sarà sottoposto a un particolare stress fino a fine dicembre.

Inter e Milan hanno condiviso la richiesta di rifare il campo durante questa sosta, in modo da ottenere delle buone condizioni per il terreno di gioco fino a fine stagione. I lavori sono iniziati nella giornata di oggi e si concluderanno in tempo per il big match di Serie A Milan-Juventus, in programma sabato alle 18.