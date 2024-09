Ultimo giorno di programmazione nelle sale cinematografiche per INTER. DUE STELLE SUL CUORE, il film-evento che celebra il 20° Scudetto del Club nerazzurro diretto da Carlo A. Sigon. Film che nel giro di una sola settimana ha registrato numeri decisamente importanti al botteghino, totalizzando 80.000 spettatori e oltre € 1.000.000 di incasso.

Grande successo in tutta Italia del film che racconta la conquista della Seconda Stella attraverso immagini inedite, racconti e testimonianze esclusive, behind the scenes e momenti indimenticabili che hanno accompagnato l’incredibile cavalcata verso la vittoria del 20° Scudetto.