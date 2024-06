Walter Novellino riconosce un grande merito a Beppe Marotta per la sua carriera di allenatore. Intervistato dal Corriere della Sera, Novellino, che ha guidato il Venezia di Maurizio Zamparini e che vedeva il nuovo presidente dell'Inter coprire la carica di direttore sportivo alla storica promozione in Serie A del 1998, ammette candidamente: "Io senza Marotta non avrei vinto nulla, con Marotta ho vinto tutto. Sa capire le persone che ha accanto. Conosceva me e ciò di cui avevo bisogno, come sta facendo con Inzaghi che ha difeso anche nei periodi difficili".

Novellino sottolinea anche le virtù di Marotta: "Nei momenti complicati si fermava a parlarmi per incoraggiarmi. Ed è un professionista che sa scegliere i propri collaboratori. La vittoria insieme a Venezia fu emozionante. Ricordo che al tempo ero molto timido e in Piazza San Marco non riuscivo a parlare con tutta quella gente, lo fece lui per me".