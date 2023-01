Accostato a lungo a Inter e Napoli, Azzedine Ounahi sembra ormai destinato a finire in Francia. Come riportato da RMC Sport, infatti, il centrocampista è vicinissimo al trasferimento al Marsiglia. Il 22enne, reduce da un ottimo Mondiale con il Marocco, arriva dall’Angers e firmerà un contratto lungo al 2028. Al club di provenienza andranno circa 10 milioni di euro, cifra non elevatissima e che sicuramente alimenta i rimpianti per le italiane.