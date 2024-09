Alessandro De Chirico, consigliere di Forza Italia al Comune di Milano, presenterà un esposto alla Corte dei Conti "per quantificare il danno alle casse comunali" in seguito alla decisione della UEFA di revocare l'assegnazione della finale di Champions League 2026-27 a San Siro.

"Come può il proprietario dello stadio (il Comune) non essere in grado di garantire che i lavori di ristrutturazione o di rifunzionalizzazione si possano fare solo dopo la finale Champions del 2027 per salvaguardare le proprie casse (tassa di soggiorno, quota IRPEF, biglietti ATM, etc) e tutto l'indotto (alberghi, ristoranti, bar, negozi, etc)? Sala dovrebbe essere un manager, eppure non è in grado di decidere nulla, burattino in mano alle società calcistiche. Che ci sia un'ipotesi di danno erariale?", le domande formulate da De Chirico in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.