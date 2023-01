Carlo Nicolini, assistente del direttore sportivo Darijo Srna allo Shakhtar Donetsk, è intervenuto ai microfoni del podcast Santo Catenaccio per dire la sua sullo scudetto sempre più tinto dell'azzurro del Napoli: "La gara con la Juve ha confermato che il Napoli è la squadra più forte, un team propositivo che cerca sempre il risultato con gioco. Le altre dietro dovranno recuperare punti da qui alla fine, ma non sarà affatto facile. Gli azzurri tranne l'unica battuta d'arresto con l'Inter sono stati sempre sul pezzo a differenza delle altre. Il Napoli non ha mai sbagliato e mi risulta difficile pensare possa sbagliare in futuro".