Ottenuta la qualificazione alle fasi finali degli Europei di categoria dopo il rotondo successo contro l'Eire, Paolo Nicolato, ct dell'Under 21 azzurra, rivolge un pensiero a tutto il suo gruppo per il traguardo raggiunto lanciando anche un appello: "Credo che ci siano i giocatori bravi. Quanto bravi, se ai massimi livelli non lo so dire. Ma con un po' di inventiva e coraggio questi ragazzi ti restituiscono molto. Io credo che bisogna avere coraggio di credere in loro, perché senza coraggio non c'è possibilità. Vorrei ringraziare tutti e 49 i giocatori che ho convocato. Abbiamo ottenuto un grande obiettivo, per come è venuto e per come lo abbiamo ottenuto. Mostrando allegria".