In vista dell'inizio della nuova stagione di '100% Italia', Nicola Savino parla ai microfoni di Affaritaliani.it soffermandosi anche sulla sua Inter: "La seconda stella? Le possibilità ci sono... Da uno a 100 direi 35 per cento, comunque c'è da considerare il Napoli che non è affatto spacciato, chi lo ha detto che Rudi Garcia non è un buon allenatore?".